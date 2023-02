Meloni a Varsavia, poi a Kiev da Zelensky: “Italia saldamente schierata con l’Ucraina” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi, 20 febbraio 2023, a Varsavia, da Mateusz Morawiecki. Domani a Kiev, da Volodymr Zelensky. Giorgia Meloni ripete ovunque l'impegno: "L'Italia è saldamente schierata dalla parte dell'Ucraina e vuole giocare un ruolo da protagonista, anche nella ricostruzione del Paese martoriato da un anno di guerra" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi, 20 febbraio 2023, a, da Mateusz Morawiecki. Domani a, da Volodymr. Giorgiaripete ovunque l'impegno: "L'dalla parte dell'Ucraina e vuole giocare un ruolo da protagonista, anche nella ricostruzione del Paese martoriato da un anno di guerra" L'articolo proviene da Firenze Post.

