Meloni a Varsavia nella sede del governo con Morawiecki: 'Con Polonia stessa idea su Europa. Kiev conti su di noi' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Profughi, Meloni: "Agire su confini esterni Ue". Morawiecki: "Migranti usati come strumento di guerra" Meloni su Ue: "Difenda le nazioni ma no a distorsioni del mercato" Meloni: "Kiev sa di poter ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Profughi,: "Agire su confini esterni Ue".: "Migranti usati come strumento di guerra"su Ue: "Difenda le nazioni ma no a distorsioni del mercato": "sa di poter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni, in visita a Varsavia, incontra il premier polacco Mateusz #Morawiecki: 'Forte legame e amicizia fr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier Giorgia Meloni a Varsavia incontra il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: 'Kiev può con… - TgLa7 : Nelle prossime ore Giorgia Meloni il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il… - Adriana04966084 : Finalmente un PDC che non va in EU CON IL CAPPELLO IN MANO...!!!! Meloni a Varsavia “Europa sia un gigante p… - cagliarilivemag : Meloni a Varsavia “Europa sia un gigante politico e non burocratico” -