Meloni a Varsavia “Europa sia un gigante politico e non burocratico” (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo un'Europa che sia un gigante politico e non un gigante burocratico e per quell'Europa lavoriamo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Varsavia, al termine dell'incontro con il premier polacco, Mateusz Morawiecki.“L'Ucraina sa di poter contare su di noi e la Polonia sa di poter contare su di noi”, ha sottolineato Meloni parlando della guerra.“Un'altra ragione per la quale io sono qui oggi è per ribadire che, di fronte al conflitto ucraino, la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell'Occidente: è una nazione alla quale noi, come europei, dobbiamo dire Grazie per il lavoro straordinario che sta facendo a sostegno dell'Ucraina”, ha aggiunto il premier, che sull'immigrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo un'che sia une non une per quell'lavoriamo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, a, al termine dell'incontro con il premier polacco, Mateusz Morawiecki.“L'Ucraina sa di poter contare su di noi e la Polonia sa di poter contare su di noi”, ha sottolineatoparlando della guerra.“Un'altra ragione per la quale io sono qui oggi è per ribadire che, di fronte al conflitto ucraino, la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell'Occidente: è una nazione alla quale noi, come europei, dobbiamo dire Grazie per il lavoro straordinario che sta facendo a sostegno dell'Ucraina”, ha aggiunto il premier, che sull'immigrazione ...

