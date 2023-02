Megan Fox smentisce le voci su Machine Gun Kelly: "Non c'è stato nessun tradimento" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Megan Fox ha appena smentito le voci relative ad un presunto tradimento di Machine Gun Kelly senza però fare molta chiarezza sullo stato attuale del suo fidanzamento. Megan Fox ha suscitato molto scalpore lo scorso fine settimana, quando ha pubblicato una citazione criptica su Instagram e cancellato ogni traccia di Machine Gun Kelly dal suo profilo, prima di disattivare del tutto il suo account. Molte persone hanno parlato di un presunto tradimento da parte del rapper negli ultimi giorni, ma la Fox ha deciso di riattivare la sua pagina al fine di mettere a tacere i rumors una volta per tutte: "Non c'è stata nessuna interferenza di terze parti in questa relazione". "E con questo mi riferisco a veri ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023)Fox ha appena smentito lerelative ad un presuntodiGunsenza però fare molta chiarezza sulloattuale del suo fidanzamento.Fox ha suscitato molto scalpore lo scorso fine settimana, quando ha pubblicato una citazione criptica su Instagram e cancellato ogni traccia diGundal suo profilo, prima di disattivare del tutto il suo account. Molte persone hanno parlato di un presuntoda parte del rapper negli ultimi giorni, ma la Fox ha deciso di riattivare la sua pagina al fine di mettere a tacere i rumors una volta per tutte: "Non c'è stataa interferenza di terze parti in questa relazione". "E con questo mi riferisco a veri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mary_stilo : RT @LPhybridtheory: Megan fox è pazza e l’ho sempre detto sono contenta che ora non avremo più a che fare con lei - Drammarita : Pure Megan Fox tiene le corna, come vogliamo andare avanti noi ragazze mien - crisquintero25 : Como me gusta esta rola pero siento feo jsjsjsjs viniendo del man que engaño a MEGAN FOX - rossmnt : Ma quindi Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono mollati, è ufficiale - SkyTG24 : Megan Fox torna su Instagram, la storia con Machine Gun Kelly è finita (senza tradimenti) -