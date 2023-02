“Me ne vado, che ca*** sto a fare qui?”. Amici 22, l’allievo è ormai al passo di addio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Situazione molto tesa ad Amici 22, con un allievo che sarebbe vicino all’abbandono della scuola di Maria De Filippi. O perlomeno è ciò che ha voluto dire lui nelle scorse ore, come testimoniano le immagini derivanti dal daytime del programma andato in onda lunedì 20 febbraio. Dopo aver avuto un incontro insieme ad altri compagni con un professore, ha capito di essere finito ormai definitivamente nel mirino di lui e quindi starebbe meditando di lasciare definitivamente, a poco dal serale. Si tratterebbe di una pessima notizia, con i fan di Amici 22 che sono preoccupatissimi di questo eventuale addio dell’allievo. Ma l’abbandono della scuola lo sta prendendo seriamente in considerazione, dato che non è in grado di reagire come vorrebbe. Le sue parole sono state cariche di rabbia e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Situazione molto tesa ad22, con un allievo che sarebbe vicino all’abbandono della scuola di Maria De Filippi. O perlomeno è ciò che ha voluto dire lui nelle scorse ore, come testimoniano le immagini derivanti dal daytime del programma andato in onda lunedì 20 febbraio. Dopo aver avuto un incontro insieme ad altri compagni con un professore, ha capito di essere finitodefinitivamente nel mirino di lui endi starebbe meditando di lasciare definitivamente, a poco dal serale. Si tratterebbe di una pessima notizia, con i fan di22 che sono preoccupatissimi di questo eventualedel. Ma l’abbandono della scuola lo sta prendendo seriamente in considerazione, dato che non è in grado di reagire come vorrebbe. Le sue parole sono state cariche di rabbia e ...

