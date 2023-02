‘Maurizio racconta…’ | Sinner ancora mezzo gradino sotto Medvedev Top200 tennis | solo gli USA meglio dell’Italia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) UNA SETTIMANA DA 8 PER L’ITALIA Con lo splendido bronzo di Alex Vinatzer (che ha sbloccato il medagliere maschile proprio all’ultima gara), si sono conclusi i Mondiali di sci alpino in terra francese con il quarto posto azzurro nel medagliere finale e ben 4 podi (2-1-1); terminati anche quelli di biathlon con il quinto posto e 4 metalli (1-1-2) di cui però una in specialità non olimpica (la staffetta mista a coppie). Naturalmente la copertina della settimana è tutta dedicata alle meravigliose ragazze della staffetta di biathlon che ci hanno regalato un sogno dorato e si collocano in pole-position (come prospettive di ulteriore crescita) per replicare questo risultato alle Olimpiadi casalinghe del 2026. Senza l’influenza affrontata da Lisa Vittozzi, forse il risultato sarebbe stato addirittura migliore: per me era da vittoria nell’inseguimento. Per Giacomel invece un Mondiale in ...