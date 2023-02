Mattia | chi è il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame, cavalieri e giovani ragazzi, che sono lì, nello studio di Maria De Filippi, con un unico obiettivo: innamorarsi. E vuole innamorarsi, trovare una persona speciale, anche, la tronista che ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere più corteggiatori. Tra di loro anche il bel: sarà lui quello giusto per la romana, schietta e determinata? View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo sudi ...