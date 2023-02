Matteo Messina Denaro | svelate le chat segrete in cui il boss difende Putin

All'interno del programma 'Non è l'Arena' su La7 sono stati resi noti i messaggi cheDenaro scambiava con una paziente conosciuta alla clinica La Maddalena : da parte del boss giudizi sul conflitto russo - ucraino e attacchi a Europa e Stati Uniti. Da Putin a Zelensky, ...In un audio, trasmesso da Massimo Giletti a Non è L'Arena , il boss mafiosoDenaro rivela il suo pensiero in merito alla situazione Ucraina dichiarandosi filorusso: "Perché gli Stati occidentali anziché fornire le armi non dicono a questo buffone (Zelensky, ndr)...

Scambi di vedute sulla geopolitica, ma non solo. Quello che emerge dalle chat svelate dal programma condotto da Massimo Giletti è un Matteo Messina Denaro orgoglioso, sicuro di sè, un uomo che: "ha ...Pubblicati a La7 altre chat inedite del boss Matteo Messina Denaro che per la guerra in Ucraina se la prende con Zelensky ...