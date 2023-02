Matteo Messina Denaro sostenitore di Putin | “Sono filorusso | gli ucraini hanno torto”

(Di lunedì 20 febbraio 2023)di, svelate le chat segrete da Massimo Giletti nel corso del programma “Non è l’Arena”sarebbe un convintodi. A rivelarlo sarebbe il contenuto di chat rese pubbliche da il programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. #nonelarena L’audio esclusivo di #: “, gli #”. Poi insulta #Zelensky: “Mascalzone, vuole la guerra mondiale”https://t.co/rCVP9PBFIs — Non è l’Arena (@nonelarena) February 20, 2023 Nel corso dell’ultima puntatastati mostrati messaggi audio ...

All'interno del programma 'Non è l'Arena' su La7 sono stati resi noti i messaggi cheDenaro scambiava con una paziente conosciuta alla clinica La Maddalena : da parte del boss giudizi sul conflitto russo - ucraino e attacchi a Europa e Stati Uniti. Da Putin a Zelensky, ...Alfio Sciacca per www.corriere.it MASSIMO GILETTI E LA PUNTATA SUDENARO Le chat segrete diDenaro che si schiera con Putin: 'Sono gli Usa ad attaccarlo' Forse non a caso tra i libri trovati nel covo di Campobello di ...

