Matteo Messina Denaro: riproducono l’arresto per Carnevale, su TikTok il video è virale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tra gli improbabili costumi di Carnevale, su TikTok è virale il video che vede un gruppo di ragazzi riprodurre la scena dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Una scenetta accuratissima, “più seria che quella reale“, “molto più reale di quello che ci hanno fatto vedere in tv“, come recitano i vari commenti lasciati sotto al video. @thefakemartinelliQua raggiungiamo vette inimmaginabili ? suono originale – thefakemartinelli l’arresto del boss latitante da trent’anni Matteo Messina Denaro è avvenuto il 16 gennaio 2023 a Palermo, presso la Clinica Maddalena dove era ricoverato per delle cure. Per la cattura sono arrivate diverse volanti a sirene spiegate e un numero ... Leggi su screenworld (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tra gli improbabili costumi di, suilche vede un gruppo di ragazzi riprodurre la scena deldi. Una scenetta accuratissima, “più seria che quella reale“, “molto più reale di quello che ci hanno fatto vedere in tv“, come recitano i vari commenti lasciati sotto al. @thefakemartinelliQua raggiungiamo vette inimmaginabili ? suono originale – thefakemartinellidel boss latitante da trent’anniè avvenuto il 16 gennaio 2023 a Palermo, presso la Clinica Maddalena dove era ricoverato per delle cure. Per la cattura sono arrivate diverse volanti a sirene spiegate e un numero ...

