Matt Damon presenta Kiss the future alla Berlinale: "Sto lavorando a un documentario sulla guerra in Ucraina" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Matt Damon presenta alla Berlinale 2023 il documentario Kiss the future: il racconto di come, negli anni '90, la band U2 abbia cercato di portare consapevolezza sulla guerra in Bosnia ed Erzegovina Cosa c'entrano gli U2 con la guerra in Bosnia ed Erzegovina e Matt Damon? Il comune denominatore è il documentario Kiss the future, diretto da Nenad Cicin-Sain e presentato alla Berlinale 2023 nella sezione Berlinale Special. Il film di Nenad Cicin-Sain racconta l'Assedio di Sarajevo negli anni '90 attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuto e della band

