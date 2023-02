Massimo Troisi laureato post mortem, giorno speciale per Napoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per questa laurea sarà contento don Alfredo, il papà, che ci chiedeva di aiutarlo nello studio. E oggi è arrivato il Massimo riconoscimento possibile”. Con queste parole Enzo Decaro, amico e collega di Massimo Troisi, ha accompagnato il suo discorso alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in ‘Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria’ all’artista scomparso il 4 giugno 1994 a soli 41 anni dopo aver girato le scene dell’ultimo lavoro, ‘Il postino’. Nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, l’Università di Napoli Federico II ha tenuto vivo il ricordo dell’uomo e dell’artista, nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, che ieri avrebbe compiuto 70 anni. “Una figura di artista complessa e ricca di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per questa laurea sarà contento don Alfredo, il papà, che ci chiedeva di aiutarlo nello studio. E oggi è arrivato ilriconoscimento possibile”. Con queste parole Enzo Decaro, amico e collega di, ha accompagnato il suo discorso alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in ‘Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria’ all’artista scomparso il 4 giugno 1994 a soli 41 anni dopo aver girato le scene dell’ultimo lavoro, ‘Ilino’. Nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, l’Università diFederico II ha tenuto vivo il ricordo dell’uomo e dell’artista, nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di, che ieri avrebbe compiuto 70 anni. “Una figura di artista complessa e ricca di ...

