Massimo Troisi, il grande artista. Una storia di bellezza e semplicità (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ho letto una frase da qualche parte, attribuita allo scrittore e saggista britannico Richard Steele, che dice che "Di tutte le cose, la semplicità è la più difficile da copiare". E giuro che se non fosse per la differenza di epoche in cui lui e Massimo Troisi sono vissuti, avrei detto che è proprio al grande artista napoletano che questa è dedicata. Perché di tutte le doti che gli appartenevano, come il talento, l'ironia e l'umorismo spontaneo, probabilmente era la semplicità a rendere unico Massimo Troisi. A renderlo inimitabile. Una semplicità che proveniva dalle sue origini e dal suo grande cuore e che ha trasmesso in ogni modo quando era in vita. E con semplicità è rimasto nell'eternità. A 70 anni ...

