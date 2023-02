Massimo Troisi: chi era, età, carriera, film, Il Postino, moglie, figli, causa morte (Di lunedì 20 febbraio 2023) Massimo Troisi non ha certo bisogno di presentazioni: attore rinomato non solo nella cultura partenopea, ma in tutta Italia e nel mondo, grazie alla sua carriera che ha saputo completamente stravolgere il modo di fare arte comica. Ieri, inoltre, è stato l’anniversario della sua nascita, il 19 febbraio, e avrebbe computo 70 anni se la febbre reumatica che da sempre lo attanagliava non lo avesse definitivamente stroncato con l’ennesimo attacco di cuore. Come è morto Massimo Troisi: malattia e trapianto Massimo Troisi, chi era: biografia Attore comico, regista, sceneggiatore e cabarettista. Tutto questo è stato il grande e mitico Massimo Troisi, figlio di Alfredo Troisi, ferroviere, e Elena Adinolfi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023)non ha certo bisogno di presentazioni: attore rinomato non solo nella cultura partenopea, ma in tutta Italia e nel mondo, grazie alla suache ha saputo completamente stravolgere il modo di fare arte comica. Ieri, inoltre, è stato l’anniversario della sua nascita, il 19 febbraio, e avrebbe computo 70 anni se la febbre reumatica che da sempre lo attanagliava non lo avesse definitivamente stroncato con l’ennesimo attacco di cuore. Come è morto: malattia e trapianto, chi era: biografia Attore comico, regista, sceneggiatore e cabarettista. Tutto questo è stato il grande e miticoo di Alfredo, ferroviere, e Elena Adinolfi. ...

