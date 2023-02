Maserati GranTurismo - E se diventasse anche shooting brake?

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il lancio della, lapotrebbe evolvere la nuova due porte in altre varianti carrozzeria. Nel 2009, infatti, dalla coupé era nata una variante open top, la GranCabrio, che vedremo ripropostasulla nuova generazione della sportiva, con il debutto forse già prima della fine di quest'anno.in versione elettrica Folgore. Oltre a questo, però, gli appassionati già sognano altre evoluzioni della GT: c'è chi la vorrebbe ancor più potente e pronta per la pista, machi se l'è immaginata con le forme di una. il caso dell'artista digitale j.b.cars, che ha realizzato un render che raffigura una terza variante carrozzeria della. Più spazio dietro, look muscoloso. Il designer ha voluto modificare ...

A meno di 24 mesi di distanza da quell'annuncio, davanti a noi abbiamo parcheggiata laFolgore pronta a farci scoprire come va in pista la prima elettrica del marchio del ...ha lanciato la MC20 e poi successivamente il SUV di segmento D Grecale. Adesso è il turno della nuovae poi nei prossimi mesi della nuova GranCabrio. Per realizzare queste auto ...

Prima di vedere la GranCabrio, in arrivo forse già entro la fine dell'anno, c'è già chi si immagina un'evoluzione della GT di Modena con nuove forme per la coda, pensate per renderla più fruibile nell ...È con piacere che Maserati annuncia il rinnovo della sua partnership con The I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance, in programma nella suggestiva cornice del lago ghiacciato di St. Mo ...