Maserati GranTurismo - E se diventasse anche shooting brake? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il lancio della GranTurismo, la Maserati potrebbe evolvere la nuova due porte in altre varianti carrozzeria. Nel 2009, infatti, dalla coupé era nata una variante open top, la GranCabrio, che vedremo riproposta anche sulla nuova generazione della sportiva, con il debutto forse già prima della fine di quest'anno. anche in versione elettrica Folgore. Oltre a questo, però, gli appassionati già sognano altre evoluzioni della GT: c'è chi la vorrebbe ancor più potente e pronta per la pista, ma anche chi se l'è immaginata con le forme di una shooting brake. il caso dell'artista digitale j.b.cars, che ha realizzato un render che raffigura una terza variante carrozzeria della GranTurismo. Più spazio dietro, look muscoloso. Il designer ha voluto modificare ...

