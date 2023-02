Martina Scavelli arbitra di volley esclusa perché ‘troppo grassa’ | ‘Mi dimetto | non sopporto più di essere pesata come le vacche’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La bilancia che diventa un incubo: il peso da tenere sotto controllo, quei centimetri in più che non vanno bene. E che vanno eliminati. La dieta ferrea da seguire, la paura anche di bere un bicchiere d’acqua. E le minacce, le umiliazioni continue. Se ne parla spesso e in più ambienti sportivi: dalla ginnastica ritmica, soprattutto dopo le denunce e lo scandalo degli ultimi mesi con molte ginnaste che hanno deciso di abbandonare, alla pallavolo. Mondi diversi, ma simili nelle dinamiche: bisognaperfetti. E la perfezione sta nelle misure giuste, in quel peso che deve rientrare nei ‘limiti’ : chi lo supera, chi non è nella ‘norma’ viene deriso, penalizzato. Ed escluso. Proprio come è successo a, arbitro di Serie B alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). La ragazza aveva un’unica colpa:...