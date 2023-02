Marito avaro, moglie costretta a usare poca carta igienica e fare solo una doccia a settimana: per la Cassazione è reato (Di lunedì 20 febbraio 2023) L?ossessione per il risparmio, quando viene imposta al consorte o ad altri componenti della famiglia, diventa un reato: maltrattamenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando la... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 febbraio 2023) L?ossessione per il risparmio, quando viene imposta al consorte o ad altri componenti della famiglia, diventa un: maltrattamenti. Lo ha stabilito la Corte di, confermando la...

