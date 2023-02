Mariela Castro, figlia del dittatore Raul e nipote di Fidel è nel nostro paese per prenderci in giro, il movimento Las Guerreras annuncia proteste (Di lunedì 20 febbraio 2023) La deputata comunista è in Italia a parlare di politiche per la famiglia, diritti lgbt, sovranità alimentare. Intanto a decine di migliaia fuggono da Cuba e aumentano i prigionieri politici. Pellegrino (FdI): «I diritti civili non possono precedere i diritti umani» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 20 febbraio 2023) La deputata comunista è in Italia a parlare di politiche per la famiglia, diritti lgbt, sovranità alimentare. Intanto a decine di migliaia fuggono da Cuba e aumentano i prigionieri politici. Pellegrino (FdI): «I diritti civili non possono precedere i diritti umani»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... damyzp : RT @AsNazItaliaCuba: Deputata cubana Mariela Castro a #Genova, incontra l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba #CubaViveEnSuHist… - 7giorni : Mariela Castro, figlia del dittatore Raul e nipote di Fidel è nel nostro paese per prenderci in giro, il movimento… - pmanzo70 : Mariela Castro a Palazzo Vecchio, Cocollini (Vice presidente Consiglio comunale): “Onori tributati da sindaco e pre… - OrsoPalagi : Ieri da cittadino e militante, stamani da consigliere comunale di #Firenze, con @CastroEspinM, per parlare di #Cuba… - MicheleTripodi : Sabato 25 febbraio ore 17 Polistena - Salone delle Feste Incontro pubblico con @MirtaGranda ambasciatrice cubana in… -