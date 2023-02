Maria Teresa di Lussemburgo | il personale presenta accuse di maltrattamenti

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La granduchessadisi trova coinvolta in pesantida parte del. Alcuni membri del suo staff, infatti, avrebbero accusato la famiglia granducale di. Alla fine di dicembre, i media avevano rivelato che la Granduchessa si era trovata ad essere coinvolta in un alterco verbale con un membro dello staff. In questi giorni sono emersi nuovi dettagli sui fatti. RTL ha riferito che il quotidiano Lëtzebuerger Land ha pubblicato un rapporto sulla situazione nel 2022. Secondo la fonte la lite sarebbe avvenuta alla fine del mese di ottobre. Il tutto si sarebbe verificato mentredelstava provando alcuni vestiti per un servizio fotografico per il matrimonio della figlia, ...