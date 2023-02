Mare Fuori 3 anticipazioni episodi 3-4 | tre new entry nel carcere

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Due nuovidi3 in arrivo in prima serata su Rai Due mercoledì 22 febbraio: ecco cosa accadrà. Il prison drama nostrano prosegue all’insegna dei colpi di scena, dopo essere approdato in anteprima su RaiPlay: di seguito, tutte le. Mentre iniziano a fioccare le prime indiscrezioni sulla quarta stagione, approdano in prima serata su Rai Due i nuovidi3. L’acclamata serie nostrana, incentrata sulle vicende dei giovani detenuti dell’IPM di Napoli, è approdata in chiaro lo scorso mercoledì 15 febbraio, con la messa in onda di L’odio necessario e Il richiamo del sangue.3, cosa accadrà nella seconda puntata (ANSA) – VelvetMagNata da un’idea di Cristiana Farina realizzata grazie a ...