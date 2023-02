“Marco Mengoni fidanzato” Con chi sta il vincitore di Sanremo

E a festeggiare la vittoria c'era anche il fresco vincitore del Festival di Sanremo, in tribuna per seguire gli amici Cavuto, Lavia e Sbertoli. Un risultato importante, arrivato ieri ...Ha all'attivo numerose collaborazioni concertistiche e discografiche con grandi nomi della scena musicale nell'ambito del jazz e musica leggera, tra cui Nina Zilli,, Giuliano Sangiorgi, ...

Lazza a Mengoni: «C'è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome». E lui ironizza: «Sa di cenere» ilmessaggero.it

Marco Mengoni ironizza con Lazza sul gelato con il suo nome : "Sa di cenere" Dissapore

Lazza a Mengoni: "C'è una gelato che ha il tuo nome". E lui ironizza TPI

Marco Mengoni da record: da Sanremo a oggi venduti oltre 200 mila biglietti del tour la Repubblica

Marco Mengoni vince a Sanremo e anche in radio: “Due vite” è il singolo più trasmesso Radio Subasio

Durante una diretta su YouTube Morgan non si risparmia su Marco Mengoni e lo attacca. Critiche anche alla canzone portata a Sanremo ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...