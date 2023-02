Marco Mengoni | arriva l’ammonimento dopo Sanremo | È panico

... "Roma - Bangkok"), firmando canzoni di successo per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti,, Ana Mena e Rocco Hunt.E' questa una parte del toccante monologo sul tema del bullismo recitato dall'attrice Paola Cortellesi , ispirato da una storia vera, conche canta la sua canzone "Guerriero", ...

Lazza a Mengoni: «C'è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome». E lui ironizza: «Sa di cenere» ilmessaggero.it

Marco Mengoni ironizza con Lazza sul gelato con il suo nome : "Sa di cenere" Dissapore

Lazza a Mengoni: "C'è una gelato che ha il tuo nome". E lui ironizza TPI

Marco Mengoni da record: da Sanremo a oggi venduti oltre 200 mila biglietti del tour la Repubblica

Marco Mengoni vince a Sanremo e anche in radio: “Due vite” è il singolo più trasmesso Radio Subasio

Dabbono è anche cantautore e Tutor di “Genova per Voi”. Simone Cremonini, vincitore della sesta edizione e Tutor di “Genova per Voi”, ha scritto per Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji ...Vanno fortissimo Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain. Un dato clamoroso: diciannove canzoni della Top 20 dei singoli erano presenti al Festival ...