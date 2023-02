Marchegiani: «Giusto dare spazio ad Handanovic! Deve sentirsi importante» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luca Marchegiani su Sky Sport esprime una sua opinione riguardo la scelta di Simone Inzaghi di puntare su Samir Handanovic contro l’Udinese in casa. CAMBIO IN PORTA – L’ex portiere Luca Marchegiani su Sky esprime la sua opinione riguardo le scelte di Inzaghi contro l’Udinese di puntare su Samir Handanovic e non André Onana come fatto in questi mesi: «Giusto che Inzaghi dia spazio ad Handanovic, ormai il ruolo del portiere va considerato come un giocatore di movimento. Il secondo portiere Deve sentirsi parte integrante del gruppo e rientrare nelle rotazioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lucasu Sky Sport esprime una sua opinione riguardo la scelta di Simone Inzaghi di puntare su Samir Handanovic contro l’Udinese in casa. CAMBIO IN PORTA – L’ex portiere Lucasu Sky esprime la sua opinione riguardo le scelte di Inzaghi contro l’Udinese di puntare su Samir Handanovic e non André Onana come fatto in questi mesi: «che Inzaghi diaad Handanovic, ormai il ruolo del portiere va considerato come un giocatore di movimento. Il secondo portiereparte integrante del gruppo e rientrare nelle rotazioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

