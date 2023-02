Manda in frantumi per sbaglio un’opera da 42mila euro. Il video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le sculture di Jeff Koons sembrano dei palloncini, ma in realtà sono fatte di vetro, e sono particolarmente fragili: lo ha scoperto suo malgrado una visitatrice della mostra all’Art Wynwood di Miami, nella quale era esposta l’opera “Balloon Dog (Blue)”, realizzata nel 2021. La donna ha per sbaglio urtato il piedistallo su cui era esposta la scultura, e inavvertitamente l’oggetto è caduto frantumandosi in mille pezzi sul pavimento. Parlando con la Cnn il direttore distrettuale della galleria, Cédric Boero, che gestiva lo stand Art Wynwood, ha detto: “È ovviamente straziante vedere un pezzo così iconico distrutto. La collezionista non ha mai avuto intenzione di rompere la scultura, infatti non l’ha mai toccata con le mani. Era il cocktail di apertura, c’era molta gente al nostro stand, lei ha dato involontariamente un piccolo calcio al piedistallo, che è bastato a far ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le sculture di Jeff Koons sembrano dei palloncini, ma in realtà sono fatte di vetro, e sono particolarmente fragili: lo ha scoperto suo malgrado una visitatrice della mostra all’Art Wynwood di Miami, nella quale era esposta l’opera “Balloon Dog (Blue)”, realizzata nel 2021. La donna ha perurtato il piedistallo su cui era esposta la scultura, e inavvertitamente l’oggetto è caduto frantumandosi in mille pezzi sul pavimento. Parlando con la Cnn il direttore distrettuale della galleria, Cédric Boero, che gestiva lo stand Art Wynwood, ha detto: “È ovviamente straziante vedere un pezzo così iconico distrutto. La collezionista non ha mai avuto intenzione di rompere la scultura, infatti non l’ha mai toccata con le mani. Era il cocktail di apertura, c’era molta gente al nostro stand, lei ha dato involontariamente un piccolo calcio al piedistallo, che è bastato a far ...

