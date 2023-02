Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24/a giornata della Premier League. Ilbatte nettamente il Leicester per 3 - 0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio Conte (sostituito in panchina da Cristian Stellini) bastano le ...Commenta per primo Louis Saha , ex attaccante del, ha parlato di Harry Maguire, il difensore più costoso della storia del calcio, che non gioca però nei Red Devils : 'Harry Maguire deve cercare di allontanarsi dal...

Anche Elliott vuole il Manchester United Virgilio

Manchester United, corsa a tre per acquisire il club: c’è anche Elliott Pianeta Milan

Cessione Manchester United: spunta anche Elliott Milan News 24

MANCHESTER UNITED, INGAGGIO TOP PER CONVINCERE DE GEA - Sportmediaset Sport Mediaset

Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24/a giornata della Premier League. Il Manchester United batte nettamente il Leicester per 3-0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre a ...Il centravanti inglese di proprietà della Roma è nuovamente richiesto all'estero ma i giallorossi lo tengono stretto, ecco le condizioni ...