Mamma con sette figli partorisce cinque gemelli: 'Volevamo l'ottavo, ma ne sono arrivati molti di più' (Di lunedì 20 febbraio 2023) ' Avevamo in programma di avere un ottavo figlio , ma si è scoperto che ne sono arrivati molti di più '. Una Mamma ha avuto cinque gemelli dopo che aveva già dato alla luce sette figli. Dominika ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) ' Avevamo in programma di avere uno , ma si è scoperto che nedi più '. Unaha avutodopo che aveva già dato alla luce. Dominika ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - ZZiliani : Poi organizzavano incontri segreti a casa della mamma di #Agnelli con #Gravina presidente di @FIGC e DalPino presid… - thetrueshade : “Mamma ma il tuo pezzo preferito in gara a Sanremo?” “Sangio con Morandi perché c’era Sangio” Boh ho come l’impres… - daniela02374757 : RT @Romina31098635: Pensa ti fai pure grande che dai delle pacche sulla spalla ad una ragazza,ma non ti fai schifo?bhe no con una mamma cos… - lilylil04365941 : RT @__Fabiana___: Ma quante sorprese per Sarah? Solo Oriana ha avuto una misera sorpresa con la mamma, che è stata presa in giro e ridicoli… -