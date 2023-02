Malore improvviso in strada | Fabrizio Sebastiani trovato morto dai passanti | aveva 54 anni Il farmacista lascia tre figlie

Lo hanno trovato in terra, ad Ascoli . Per Fabrizio Sebastiani non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 54 anni, è stato colto da un. E così la gioia e l'allegria del Carnevale rovinate dalla notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Sebastiani, molto conosciuto ad Ascoli per essere stato titolare assieme ...Quando ha accusato un, è stata accompagnata all'esterno. 'Abbiamo bevuto e si è sentita male, è svenuta all'. L'abbiamo accompagnata fuori per farla riprendere. Con noi c'era anche ...

Malore improvviso mentre è al volante. Giovane accosta e viene soccorsa dai vigili di Codogné ilgazzettino.it

Ascoli, un improvviso malore uccide a 54 anni il farmacista Fabrizio Sebastiani. Disposta la ricognizione cada corriereadriatico.it

Malore improvviso in strada, Fabrizio Sebastiani trovato morto dai passanti: aveva 54 anni. Il farmacista lasc leggo.it

Malore improvviso durante la festa di San Corrado: perde la vita un 56enne Siracusa News

Malore improvviso, crolla a terra in azienda: rianimato dal titolare e dai colleghi BresciaToday

Lo hanno trovato in terra, ad Ascoli. Per Fabrizio Sebastiani non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 54 anni, è stato colto da un malore improvviso. E così la gioia ...Lo hanno trovato in terra, ad Ascoli. Per Fabrizio Sebastiani non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 54 anni, è stato colto da un malore improvviso. E così la gioia ...