Malore durante la partita, calciatore di 27 anni si accascia in campo: salvato da un'infermiera presente tra i tifosi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tragedia sfiorata alla partita di calcio. Il match tra Ribolla e Suvereto , due squadre della provincia di Livorno che militano nel campionato di Seconda categoria, si interrompe per il Malore di un ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tragedia sfiorata alladi calcio. Il match tra Ribolla e Suvereto , due squadre della provincia di Livorno che militano nel campionato di Seconda categoria, si interrompe per ildi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AquilaAntifa : @P4411nn4U @DrPaoloMezzana - himeralive : Una donna nordafricana è morta, durante la notte, nell’hotspot di Lampedusa. La trentenne era visitata nel primo p… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Altro sportivo: Grosseto,malore in campo: calciatore in arresto cardiaco, soccorso col defibrillatore Accade a Ribolla,dove… - infoitinterno : Grosseto, malore durante la partita: calciatore 28enne salvato col defibrillatore - ingol_dav : RT @11Giuliano: Altro sportivo: Grosseto,malore in campo: calciatore in arresto cardiaco, soccorso col defibrillatore Accade a Ribolla,dove… -