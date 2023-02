Malformazioni volto, a Milano centro Operation Smile 'unico in Europa' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute ) - E' stato inaugurato a Milano il centro di cura italiano di Operation Smile, organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi e nella formazione di medici e altri operatori sanitari nei Paesi a medio e basso reddito. Grazie a un protocollo d'intesa tra Fondazione Operation Smile Italia Ets e Asst Santi Paolo e Carlo, anche l'Italia avrà un centro di cura multidisciplinare Operation Smile, unico in Europa - sottolineano dalla Fondazione - che si aggiunge agli oltre 30 centri che l'organizzazione ha già in altri 20 Paesi del mondo. Il centro ha come responsabili Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute ) - E' stato inaugurato aildi cura italiano di, organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi e nella formazione di medici e altri operatori sanitari nei Paesi a medio e basso reddito. Grazie a un protocollo d'intesa tra FondazioneItalia Ets e Asst Santi Paolo e Carlo, anche l'Italia avrà undi cura multidisciplinarein- sottolineano dalla Fondazione - che si aggiunge agli oltre 30 centri che l'organizzazione ha già in altri 20 Paesi del mondo. Ilha come responsabili Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Malformazioni volto, a Milano centro Operation Smile 'unico in Europa' - Op_SmileITA : ??Inaugurato il nostro Centro di Cura italiano, grazie a un protocollo d’intesa tra la Fondazione Operation Smile It… - smilehouseets : ??? Firmato oggi il Protocollo d’Intesa con il GSR Institute of Craniofacial Surgery di Hyderabad per una scuola di… -