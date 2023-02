Malformazioni volto, a Milano centro Operation Smile ‘unico in Europa’ (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ stato inaugurato a Milano il centro di cura italiano di Operation Smile, organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi e nella formazione di medici e altri operatori sanitari nei Paesi a medio e basso reddito. Grazie a un protocollo d’intesa tra Fondazione Operation Smile Italia Ets e Asst Santi Paolo e Carlo, anche l’Italia avrà un centro di cura multidisciplinare Operation Smile, unico in Europa – sottolineano dalla Fondazione – che si aggiunge agli oltre 30 centri che l’organizzazione ha già in altri 20 Paesi del mondo. Il centro ha come responsabili Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, Luca Autelitano, coordinatore clinico, e Angela ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ stato inaugurato aildi cura italiano di, organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi e nella formazione di medici e altri operatori sanitari nei Paesi a medio e basso reddito. Grazie a un protocollo d’intesa tra FondazioneItalia Ets e Asst Santi Paolo e Carlo, anche l’Italia avrà undi cura multidisciplinare, unico in Europa – sottolineano dalla Fondazione – che si aggiunge agli oltre 30 centri che l’organizzazione ha già in altri 20 Paesi del mondo. Ilha come responsabili Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, Luca Autelitano, coordinatore clinico, e Angela ...

