Maiori | si ribalta uno dei Carri del Gran Carnevale | nessun ferito

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Attimi di tensione ieri mattina a, durante ildi, dove uno dei cinqueallegorici si è improvvisamenteto mentre si posizionava in via Nuova Chiunzi. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. Dopo l’incidente mattutino la sfilata è tornata a proseguire tranquillamente nel pomeriggio. L’organizzazione si è scusata per l’imprevisto e ha invitato turisti e cittadini a “indossare il sorriso più bello e partecipare alla festa con compostezza e sana voglia di divertimento.” Ilmento del carro è stato causato da un inconveniente tecnico, la struttura ha subito danni irreparabili e pertanto è stata ritirata dalla competizionesca.de sostegno da parte dei cittadini, ...

L'imprevisto non ha determinato alcuna conseguenza se non il rammarico per l'appassionato lavoro dei maestri cartapestai diandato in fumo.A carnevale indossate il sorriso migliore e venite a... Vi aspettiamo' si legge in un post pubblicato su Facebook. La foto è diNews Il Carro danneggiato Bello e maestoso quanto gli ...

