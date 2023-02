Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Maddie, ragazza polacca sostiene di essere la piccola scomparsa nel 2007: su Instagram mostra le 'prove' #maddie - 361_magazine : Una ragazza polacca crede di essere Maddie McCann, chiede il test del DNA - infoitcultura : «Sono Maddie McCann, ho le prove: fatemi fare un test del Dna». Una ragazza tedesca diventa virale sui social - infoitcultura : 'Sono Maddie McCann'. Spunta una ragazza che dice di essere la bimba scomparsa - SLN_Magazine : 'Sono io Maddie McCann, ecco le prove': le foto di una ragazza su Instagram. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

' Penso di poter essere- ha scritto la. - Devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Racconterò la mia storia nei post. Aiutatemi'. L'account ha ...'Penso di poter essere- ha scritto la, che dice di chiamarsi Julia - . Devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Racconterò la mia storia nei ...

Maddie, spunta una ragazza dalla Germania: «Sono io, ecco le prove». E posta un video su Instagram con foto e ilmessaggero.it

Sono io Maddie McCann, ho le prove. Chi è la ragazza che afferma di essere la bimba scomparsa Fanpage.it

Maddie, ragazza polacca sostiene di essere la piccola scomparsa nel 2007: su Instagram mostra le "prove" Notizie - MSN Italia

Maddie McCann, spunta la ragazza che sostiene di essere la bimba scomparsa Il Tempo

“Sono Maddie McCann”, spunta ragazza che sostiene di essere la bimba scomparsa nel 2007 Il Riformista

"Sono io Maddie McCann". A sostenerlo una giovane polacca, Julia Wendelt, che ha creato un account su Instagram, @iammadeleinemccan, in cui afferma di essere Madeleine 'Maddie' McCann, la bambina brit ...Si chiama Julia e vive in Polonia: «Non ho ricordi del mio passato. Esito negativo mi aiuterebbe a far luce sulla mia vita». E la famiglia inglese accoglie l’appello ...