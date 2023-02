Madame: «A Sanremo mi hanno morso qui sulla coscia». È giallo sul responsabile: nessun testimone dell’agguato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sembra passata una vita, eppure appena dieci giorni fa il Festival di Sanremo era ancora nel clou. Marco Mengoni non aveva ancora vinto, Blanco aveva già distrutto la coreografia floreale dell’Ariston ma ancora non c’era stato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Qualche ora più tardi, Madame sarebbe arrivata settima con la sua Il bene nel male, e a riflettori spenti avrebbe acceso un piccolo giallo sul dietro le quinte di Sanremo. Il secondo di questa edizione, in realtà. Già prima dell’inizio, la 21enne vicentina aveva fatto discuter prima per il titolo della sua canzone, poi per le indagini sui falsi green pass in cui è rimasta coinvolta. Ma durante l’esibizione si è anche vociferato di una lite, poi ribattezzata bicchierigate e subito smentita, di cui sarebbe stata protagonista insieme ad Anna Oxa. A Festival ormai ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sembra passata una vita, eppure appena dieci giorni fa il Festival diera ancora nel clou. Marco Mengoni non aveva ancora vinto, Blanco aveva già distrutto la coreografia floreale dell’Ariston ma ancora non c’era stato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Qualche ora più tardi,sarebbe arrivata settima con la sua Il bene nel male, e a riflettori spenti avrebbe acceso un piccolosul dietro le quinte di. Il secondo di questa edizione, in realtà. Già prima dell’inizio, la 21enne vicentina aveva fatto discuter prima per il titolo della sua canzone, poi per le indagini sui falsi green pass in cui è rimasta coinvolta. Ma durante l’esibizione si è anche vociferato di una lite, poi ribattezzata bicchierigate e subito smentita, di cui sarebbe stata protagonista insieme ad Anna Oxa. A Festival ormai ...

