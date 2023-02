Ma davvero Facebook e Instagram finora sono stati totalmente gratuiti? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa rimane di quella che era l’idea originale di Facebook, che – secondo Zuckerberg – avrebbe dovuto essere gratis sempre? Se dal 2018 il creatore del primo social network al mondo che ha interessato le masse ha iniziato a parlare di un Facebook a pagamento, è pur vero che finora l’intento non ha preso mai realmente piede. Quantomeno, non lo ha fatto nei termini di un abbonamento mensile così come è stato configurato ora. Lo stesso discorso possiamo farlo per Instagram, che è stato assorbito da Facebook diventando l’altra faccia della medaglia. Ma davvero non esistono servizi Meta a pagamento? Andando a ben vedere, Facebook (e Instagram) non sono servizi totalmente gratuiti in tutte le funzionalità ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa rimane di quella che era l’idea originale di, che – secondo Zuckerberg – avrebbe dovuto essere gratis sempre? Se dal 2018 il creatore del primo social network al mondo che ha interessato le masse ha iniziato a parlare di una pagamento, è pur vero chel’intento non ha preso mai realmente piede. Quantomeno, non lo ha fatto nei termini di un abbonamento mensile così come è stato configurato ora. Lo stesso discorso possiamo farlo per, che è stato assorbito dadiventando l’altra faccia della medaglia. Manon esistono servizi Meta a pagamento? Andando a ben vedere,(e) nonserviziin tutte le funzionalità ...

