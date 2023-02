Lutto per Sergio Mattarella, annullati tutti gli impegni ufficiali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una notizia tremenda ha distrutto psicologicamente Sergio Mattarella, costretto a fare i conti con un Lutto nella sua vita. Tutto è successo in maniera inaspettata, infatti non c’erano avvisaglie che facessero temere il peggio. Invece il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa drammatica comunicazione, che inevitabilmente l’ha lasciato senza fiato. Finora ha preferito mantenere il silenzio e presumibilmente chiudersi in se stesso per elaborare al più presto questa grave perdita. Sono davvero tutti sotto choc per l’addio a questa persona molto vicina a Sergio Mattarella. Il Lutto avvenuto tra la notte di domenica 19 e lunedì 20 febbraio ha sconvolto anche la quotidianità del Capo dello Stato. Turbato e addolorato per quanto accaduto, non se l’è proprio sentita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una notizia tremenda ha distrutto psicologicamente, costretto a fare i conti con unnella sua vita. Tutto è successo in maniera inaspettata, infatti non c’erano avvisaglie che facessero temere il peggio. Invece il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa drammatica comunicazione, che inevitabilmente l’ha lasciato senza fiato. Finora ha preferito mantenere il silenzio e presumibilmente chiudersi in se stesso per elaborare al più presto questa grave perdita. Sono davverosotto choc per l’addio a questa persona molto vicina a. Ilavvenuto tra la notte di domenica 19 e lunedì 20 febbraio ha sconvolto anche la quotidianità del Capo dello Stato. Turbato e addolorato per quanto accaduto, non se l’è proprio sentita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - ACPerugiaCalcio : In queste ore di commozione e lutto per la scomparsa di Ilario #Castagner il ricordo di #ACPerugiaCalcio va anche a… - MarianoGiustino : Ancora una volta il popolo iraniano scende in strada in diverse città dell'#Iran contemporaneamente rispondendo all… - EnricoSpa : RT @ACPerugiaCalcio: In queste ore di commozione e lutto per la scomparsa di Ilario #Castagner il ricordo di #ACPerugiaCalcio va anche a Pi… - CiociariaO : Isoletta e Ceprano si fermano per dare l’addio a Daniele I funerali del ventottenne vittima di un incidente a Itri… -