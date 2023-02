Lutto improvviso al Quirinale, Mattarella annulla tutti gli impegni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lutto al Quirinale: è morto improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio Francesco Pitrolo, medico personale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha annullato gli appuntamenti pubblici che erano previsti per oggi. Mattarella, dunque, non presenzierà alla Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato e alla presentazione del Rapporto dell'Associazione Italiadecide. Pitrolo, da tempo nello staff del presidente, lascia moglie e una figlia. Come ricorda l'edizione palermitana di Repubblica, il medico era stato direttore dell'Unità di cardiologia dell'Ospedale "Cervello" di Palermo ed era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023)al: è morto improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio Francesco Pitrolo, medico personale del Presidente della Repubblica, Sergio. Il Capo dello Stato hato gli appuntamenti pubblici che erano previsti per oggi., dunque, non presenzierà alla Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato e alla presentazione del Rapporto dell'Associazione Italiadecide. Pitrolo, da tempo nello staff del presidente, lascia moglie e una figlia. Come ricorda l'edizione palermitana di Repubblica, il medico era stato direttore dell'Unità di cardiologia dell'Ospedale "Cervello" di Palermo ed era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Lutto improvviso al #Quirinale, #Mattarella annulla tutti gli impegni #20febbraio #iltempoquotidiano… - marcozzettino : RT @cronacacampania: Lutto nel mondo della medicina, muore all’improvviso Emanuela Tumbarello in servizio al Cicivo @direttasicilia https:/… - cronacacampania : Lutto nel mondo della medicina, muore all’improvviso Emanuela Tumbarello in servizio al Cicivo @direttasicilia - Open_gol : Il lutto improvviso per il capo dello Stato, legato al medico da una lunga amicizia - Pholey_vn : RT @lvogruppo: PD in lutto: Claudio Modolo, segretario del PD, avverte un malore improvviso alla guida e si schianta, 62 anni Claudio Modol… -