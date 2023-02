“L’uomo dal fiore in bocca”, proiezione alla Camera dei Deputati (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA – Martedì 21 febbraio si svolgerà a Roma, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la proiezione del film “L’uomo dal fiore in bocca”, di Gabriele Lavia (foto). È prevista la lettura di un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Oltre al regista intervengono Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera, Gennaro Coppola, produttore Omp. Moderera’ l’incontro Edoardo Sylos Labini, attore, regista e fondatore di CulturaIdentità. Gli interventi vengono trasmessi in diretta web tv, a partire dalle ore 18. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA – Martedì 21 febbraio si svolgerà a Roma, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari delladei, ladel film “dalin”, di Gabriele Lavia (foto). È prevista la lettura di un messaggio di saluto del Presidente della, Lorenzo Fontana. Oltre al regista intervengono Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della, Gennaro Coppola, produttore Omp. Moderera’ l’incontro Edoardo Sylos Labini, attore, regista e fondatore di CulturaIdentità. Gli interventi vengono trasmessi in diretta web tv, a partire dalle ore 18. L'articolo L'Opinionista.

