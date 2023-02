L' uomo che fa volare lo stile italiano

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo stilista Ettore Bilotta ha disegnato le divise di alcune tra le principali compagnie aeree mondiali. L’ultimo lavoro lo ha portato fino in Kuwait, dove ha creato capi raffinati e funzionali ispirandosi ai colori del deserto. Nel backstage c’è il fermento di sempre, la solita agitazione prima del debutto: una giacca da abbottonare, un foulard da sistemare, un cappello da fissare. Dietro una tenda bianca non s’allunga una passerella in verticale, ma un palcoscenico orizzontale; d’altronde, quella che sta per iniziare non l’hanno chiamata sfilata, ma in maniera più pomposa e solenne: «The reveal», la rivelazione. Il pubblico è impaziente e impegnativo: non addetti ai lavori della moda, influencer o vip abbonati alla mondanità, quanto un ministro, un Ceo, vari notabili locali fasciati nella dishdasha, l’abito bianco tradizionale che li avvolge fino alla testa. Ettore Bilotta, il solito ...