“L’uomo che disegnò Dio” | il film di Franco Nero al cinema il 2 marzo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “cheDio”, ildicon, Stefania Rocca e Kevin Spacey esce alil 2Uscirà in sala il 2, distribuito da L’Altro, “cheDio”, lungometraggio drammatico diretto da. Il regista per la seconda volta dietro la macchina da presa, ricopre anche il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattistica non vedente. Ilè stato interamente realizzato per 5 settimane a Torino, tra maggio e luglio 2021, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando “PiemonteTV ...