Lukaku titolare in Inter-Porto, salgono le quotazioni! Idea Inzaghi – SM (Di lunedì 20 febbraio 2023) Inzaghi sembra sempre più intenzionato col passare delle ore a schierare Lukaku titolare anche in Inter-Porto dopodomani sera. Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi, dà aggiornamenti su come si potrebbe schierare il tecnico in attacco. CAMBIO DI ROTTA – Romelu Lukaku è tornato al gol sabato, aprendo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese su rigore al 20’. Lo ha fatto a quasi quattro mesi dal suo precedente centro, in Champions League contro il Viktoria Plzen a fine ottobre. Sabato Simone Inzaghi lo ha sostituito a metà ripresa e questo è un segnale, secondo Sport Mediaset, in vista di Inter-Porto. Il giornalista Marco Barzaghi ipotizza che Lukaku giochi assieme a Lautaro Martinez, nell’andata degli ottavi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023)sembra sempre più intenzionato col passare delle ore a schierareanche indopodomani sera. Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi, dà aggiornamenti su come si potrebbe schierare il tecnico in attacco. CAMBIO DI ROTTA – Romeluè tornato al gol sabato, aprendo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese su rigore al 20’. Lo ha fatto a quasi quattro mesi dal suo precedente centro, in Champions League contro il Viktoria Plzen a fine ottobre. Sabato Simonelo ha sostituito a metà ripresa e questo è un segnale, secondo Sport Mediaset, in vista di. Il giornalista Marco Barzaghi ipotizza chegiochi assieme a Lautaro Martinez, nell’andata degli ottavi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku titolare in Inter-Porto, salgono le quotazioni! Idea Inzaghi - SM - - FootballAndDre1 : La mia idea è che in Inter Porto si parte con Lautaro Lukaku. Spero in Dzeko Lautaro perché il bosniaco merita di p… - Goalist_it : #Inter, #Lukaku per una maglia da titolare in #ChampionsLeague. - __ricky1410 : -Brozo: ultima da titolare 18/9 Ammirazione per chi lo vuole in panca e sul mercato a giugno, infatti lo vuole il B… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???? Missione Porto, #Lukaku vuole una maglia da titolare in Champions e sfida #Dzeko: in netto rialzo le possibilità di… -