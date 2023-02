Lukaku, marcia in più in Champions League per il futuro all’Inter (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter è ancora in bilico. Il centravanti belga, fin qui, non ha certamente fatto vedere di meritare il rinnovo del prestito dal Chelsea. La Champions League sarà sicuramente fondamentale per dare una marcia in più alla sua stagione e convincere la dirigenza SPARTIACQUE – La Champions League può davvero essere l’ago della bilancia per il futuro di Romelu Lukaku. Dopo una disastrosa prima parte di stagione, il belga deve dare una marcia in più per convincere la dirigenza a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Lo stesso Lukaku è sicuramente deluso dal contributo dato fin qui all’Inter e già contro il Porto l’occasione è ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Romeluè ancora in bilico. Il centravanti belga, fin qui, non ha certamente fatto vedere di meritare il rinnovo del prestito dal Chelsea. Lasarà sicuramente fondamentale per dare unain più alla sua stagione e convincere la dirigenza SPARTIACQUE – Lapuò davvero essere l’ago della bilancia per ildi Romelu. Dopo una disastrosa prima parte di stagione, il belga deve dare unain più per convincere la dirigenza a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Lo stessoè sicuramente deluso dal contributo dato fin quie già contro il Porto l’occasione è ...

