L’Ue ci impone di accogliere i clandestini e le Ong denunciano l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb –si conferma favorevole all’arrivo dei. A nulla pare servano le rimostranze di parecchi Stati membri sulla protezione dei confini, macché. A Bruxelles non ce la fanno proprio, a contenersi. E nella fattispecie lo manifestano ancora una volta, in modo più o meno esplicito. Ue, sì ai, ma senza urlarlo troppo La Commissione Ue interviene ancora una volta a favore dei, bacchettando il governo italiano. Lo fa per bocca di Helena Dalli, laburista maltese e commissario europeo per l’uguaglianza, che così si esprime nel merito: “Per quanto riguarda la gestione efficiente delle frontiere, questa deve essere rispettosa dei diritti fondamentali, compresa la dignità umana e il principio di non respingimento. La Commissione si aspetta che le autorità nazionali indaghino su ...