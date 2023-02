Luca Onestini | una bella sorpresa per lui | Tonon al Gf Vip

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Stasera, lunedì 20 febbraio, al Gf Vip 7 farà ritorno un amico di, RaffaelloDopo Ivana, c’è un’altrache aspetta. Si tratta dell’amico Raffaello. “per. Lunedìper, fonte certissima“ ha anticipato dal suo profilo Instagram l’esperta di gossip, Deianira Marzano. L’amicizia tra Raffaello e: come è nata Soprannominati Oneston, la loro amicizia è nata durante la seconda edizione del Gf Vip. Era il 2017. La loro amicizia ha preso il via dalla fiducia. Così come ha raccontato Tonin in un’intervista a Casa Chi del novembre scorso: “Lui una sera stava parlando con Bossari sulla penisola della cucina e io stavo ...