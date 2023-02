Lozano: “Per sempre nel cuore l’arrivo a Napoli. Amo i tifosi partenopei” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lozano rivela che porta per sempre nel cuore l’arrivo a Napoli e ama i tifosi partenopei Hirving Lozano si è lasciato andare a tante rivelazioni ai microfoni dei canali ufficiali della SSC Napoli insieme a Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha risposto alle domande, così da far conoscere tanti nuovi aspetti della sua vita ai tifosi del Napoli: “Quale è il mio ricordo personale con la maglia del Napoli che mi porto nel cuore? Il giorno in cui sono arrivato qui: è stato un momento molto, molto bello per me” ha raccontato il ‘Chucky’, tra gli elementi più importanti del club azzurro. Hirving Lozano ritiene che la leggenda del Napoli che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023)rivela che porta pernele ama iHirvingsi è lasciato andare a tante rivelazioni ai microfoni dei canali ufficiali della SSCinsieme a Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha risposto alle domande, così da far conoscere tanti nuovi aspetti della sua vita aidel: “Quale è il mio ricordo personale con la maglia delche mi porto nel? Il giorno in cui sono arrivato qui: è stato un momento molto, molto bello per me” ha raccontato il ‘Chucky’, tra gli elementi più importanti del club azzurro. Hirvingritiene che la leggenda delche ...

