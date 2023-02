Lost | Evangeline Lilly ammette | nelle prime stagioni non sapevo recitare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : «Mi imbarazza, ero pessima»: Evangeline Lilly spara a zero sul suo lavoro nella serie Lost - infoitcultura : Lost, Evangeline Lilly odiava riguardarsi nelle prime stagioni: 'Sapevo di essere pessima' - darkokerim : «Mi imbarazza, ero pessima»: #EvangelineLilly spara a zero sul suo lavoro nella serie #Lost - andreastoolbox : «Mi imbarazza, ero pessima»: Evangeline Lilly spara a zero sul suo lavoro nella serie Lost #imbarazza, #«Mi #ero… - badtasteit : #Lost, #EvangelineLilly odiava riguardarsi nelle prime stagioni: 'Sapevo di essere pessima' -

Lilly ripensa alle prime stagioni die ammette quanto sia difficile per lei farlo, soprattutto considerando quanto sia critica nei confronti della sua recitazione. ' Facevamo dei...Lilly deve gran parte della sua popolarità al clamoroso successo di: la star di Ant - Man and the Wasp: Quantumania non sembra però serbare un buon ricordo della sua esperienza nelle ...

Lost, Evangeline Lilly odiava riguardarsi nelle prime stagioni ... BadTaste.it Cinema

Lost, Evangeline Lilly autocritica: 'Prime due stagioni mi imbarazzano, ero pessima' Everyeye Serie TV

«Mi imbarazza, ero pessima»: Evangeline Lilly spara a zero sul suo ... Best Movie

Evangeline Lilly giudica eccessiva la segretezza Marvel: "Ragazzi ... BadTaste.it Cinema

Ant-Man and The Wasp Quantumania, Evangeline Lilly: "Sognavo ... ComingSoon.it

Phase five of the Marvel Cinematic Universe may have gotten off to a rocky start, but Ant-Man is bigger than ever at the box office.Actress Evangeline Lilly revealed in a podcast interview that Disney offered its support for her after she protested Canadian vaccine mandates in 2022.