Lodo Guenzi a 'Da noi… a ruota libera': «Il mondo del lavoro in questo paese è terribile»

Il cantante de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi, intervenuto sui social dopo il caso della studentessa suicida allo IULM di Milano, è tornato a parlare della propria esperienza nella nuova puntata di Da noi…a ruota libera attraverso un'emozionante performance per sensibilizzare su questo delicatissimo tema. «Ho potuto vivere tanti momenti belli perché non ho ceduto a un momento di sconforto nella mia vita» ha poi dichiarato Guenzi a Francesca Fialdini. «Il mondo del lavoro in questo paese è terribile. – ha continuato l'artista – Eccellere non è un diritto, è una sfida personale. Sopravvivere, invece, è un diritto. Chiunque dovrebbe avere uno stipendio decente, anche se non sono bravi. Il problema è ...

