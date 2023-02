Lo Spezia denuncia: “I tifosi della Juve ci hanno fatto pipì in testa!” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Spezia e Juventus, grave episodio di insulti razzisti contro il centrocampista serbo Filip Kostic e un gesto disgustoso compiuto dai tifosi della Juventus. Durante la partita tra Spezia e Juventus allo stadio Picco, due dipendenti della squadra di casa hanno denunciato un gesto grave compiuto dai tifosi della Juventus. I due dipendenti hanno raccontato di aver visto alcuni tifosi della Juve che dalla tribuna sopra di loro che stavano facendo pipì su di loro. La società ha confermato l’accaduto, e le autorità stanno investigando l’episodio tramite le registrazioni delle telecamere ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023)ntus, grave episodio di insulti razzisti contro il centrocampista serbo Filip Kostic e un gesto disgustoso compiuto daintus. Durante la partita trantus allo stadio Picco, due dipendentisquadra di casato un gesto grave compiuto daintus. I due dipendentiraccontato di aver visto alcuniche dalla tribuna sopra di loro che stavano facendosu di loro. La società ha confermato l’accaduto, e le autorità stanno investigando l’episodio tramite le registrazioni delle telecamere ...

