LO SHOW DEI RECORD | MEDIASET BRINDA | “OTTIMA PARTENZA | UNA FESTA PER TUTTA LA TV”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 20 febbraio 2023)riaccende la domenica sera e festeggia, come recita una nota ufficiale di Cologno, “l’ottimo esordio. Il programma condotto da Gerry Scotti ha raggiunto il 16.84% di share sul pubblico attivo (22% sui giovani 15-34 anni) e 3.074.000 spettatori totali nella fascia di prima serata. Per lodel Guinness Worlds, picchi di 3.700.000 spettatori”. Fa eco Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che torna a spendere belle parole per il senatore. Quando Gerry Scotti torna a condurre unoin prima serata è unaperla TV. Noi di Canale 5 siamo i fortunati che possono dire di averlo in squadra: un autentico fuoriclasse, capace di far girare la palla, offrire assist ai compagni e all’occorrenza segnare fantastici goal. Grazie a Gerry, ...