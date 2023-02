LO SHOW DEI RECORD, MEDIASET BRINDA: “OTTIMA PARTENZA, UNA FESTA PER TUTTA LA TV” (Di lunedì 20 febbraio 2023) MEDIASET riaccende la domenica sera e festeggia, come recita una nota ufficiale di Cologno, “l’ottimo esordio. Il programma condotto da Gerry Scotti ha raggiunto il 16.84% di share sul pubblico attivo (22% sui giovani 15-34 anni) e 3.074.000 spettatori totali nella fascia di prima serata. Per lo SHOW del Guinness World RECORDs, picchi di 3.700.000 spettatori”. Fa eco Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che torna a spendere belle parole per il senatore MEDIASET. Quando Gerry Scotti torna a condurre uno SHOW in prima serata è una FESTA per TUTTA la TV. Noi di Canale 5 siamo i fortunati che possono dire di averlo in squadra: un autentico fuoriclasse, capace di far girare la palla, offrire assist ai compagni e all’occorrenza segnare fantastici goal. Grazie a Gerry, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 febbraio 2023)riaccende la domenica sera e festeggia, come recita una nota ufficiale di Cologno, “l’ottimo esordio. Il programma condotto da Gerry Scotti ha raggiunto il 16.84% di share sul pubblico attivo (22% sui giovani 15-34 anni) e 3.074.000 spettatori totali nella fascia di prima serata. Per lodel Guinness Worlds, picchi di 3.700.000 spettatori”. Fa eco Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che torna a spendere belle parole per il senatore. Quando Gerry Scotti torna a condurre unoin prima serata è unaperla TV. Noi di Canale 5 siamo i fortunati che possono dire di averlo in squadra: un autentico fuoriclasse, capace di far girare la palla, offrire assist ai compagni e all’occorrenza segnare fantastici goal. Grazie a Gerry, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Malan(#Fdi) vuole le dimissioni dei dirigenti Rai perché erano conoscenza dello show di #Fedez contro Bignami a… - GQitalia : Nicolas Maupas è uno dei protagonisti della serie cult 'Mare Fuori'. «Non mi aspettano un successo del genere. A vo… - LaVeritaWeb : Nel postfestival l’ad Carlo Fuortes sotto assedio : si teme il danno erariale per la cessione dei contenuti ai soci… - BnB_Ferroviere : Eventi del #21febbraio a Milano: al @TAMarcimboldi arriva ?????????? ???? ?????? ??????????, show rock-sinfonico basato sulle musi… - apogeo2012 : RT @Stefania_67: Nel mirino del New York Times il capo della Commissione UE Ursula Von der Leyen per la storia dei messaggini intercorsi co… -